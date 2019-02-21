13.6 % الإنجاز بمحطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، الذي يعد إحدى الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، واطلّع وبشكل مفّصل على تقدم سير الأعمال في المشروع، حيث وصلت نسبة الإنجاز العام في المشروع إلى 13.6%.

ورافق الطاير في جولته التفقدية كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس منصور السويدي، نائب الرئيس، المشاريع والهندسة، والمهندس مسعود الكمالي، مدير المشروع.

وفيما يخص الأعمال الإنشائية المدنية، فقد تم البدء بأعمال الحفر وتجهيز الموقع، ومن المقرر أن تبدأ أعمال القواعد الخرسانية خلال فبراير الجاري.

وقد شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز المشروع بجودة عالية في الموعد التعاقدي.

تقنية

وكانت الهيئة قد أرست عقد تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis)، بقيمة قاربت 871 مليون درهم، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، على تحالف يضم كلاً من شركة أكسيونا الإسبانية وشركة بلحصا بيسيكس كونستراكت. ويتم تطوير هذه المحطة الجديدة.

والتي تعمل بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) وما يلزم ذلك من منشآت أخرى مُلحقة، عن طريق مرحلتين من أغشية التناضح العكسي، فضلاً عن منشآت المعالجة الأولية. ومن المتوقع تدشين هذه المحطة بحلول شهر مايو 2020 للوفاء بمعيار هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه لعام 2020 وما بعده.