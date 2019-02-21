سلطان القاسمي يطلع على إبداعات الأطفال في بينالي الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس بمركز الطفل في مغيدر، فعاليات الدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال.

والتي تقام برعاية كريمة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

ويقام البينالي هذا العام، بالتعاون مع مشروع «المخترعون الصغار»، تحت شعار «المستقبل بحدود خيالك»، والذي يهدف بأقسامه المختلفة إلى تحويل أفكار الأطفال إلى اختراعات حقيقية.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة البينالي، مطلعاً سموه على إبداعات ورسومات وابتكارات الأطفال واليافعين من 6 دول مشاركة قدموا فيها 48 عملاً فنياً. وعرج سموه إلى قسم «مساعدة الآخرين» الذي يحتوي على 24 عملاً فنياً، حيث اطلع سموه على أعمال متنوعة للأطفال قدموا فيها أفكاراً مختلفة تعكس وعيهم وتفاعلهم مع المجتمع في مواجهة التحديات والصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة.

رسالة

وافتتحت أمس قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين النسخة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال.

وقالت: «تؤكد أفكار وإبداعات بينالي الشارقة للأطفال أن كل طفل مشروع مجتمع وكل فكرة مشروع حياة لهذا أخاطبهم وأقول لهم.. يا أبنائي نحن نهتم بكم وبأحلامكم وتطلعاتكم التي تعبرون عنها بالرسم والتخيل وابتكار أدوات جديدة لا تتوقفوا عن الإبداع بعد انتهاء البينالي بل اجعلوه نمط حياة وأسلوب تفكير في بيوتكم ومدارسكم وتعاملكم مع الأهل والأصدقاء لأن الحياة تفتح أبوابها لمن يطرقها بوعيه وثقافته ورقي وجدانه».

وأضافت: «ما لفتني أثناء متابعة التحضيرات للبينالي غزارة الأفكار ذات البعد الاجتماعي التي يقدمها الأطفال ورغبتهم في ابتكار أدوات لمساعدة غيرهم.