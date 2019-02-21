عبد الله بن زايد يشيد ببرامج «الدفاع الوطني»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالديوان العام للوزارة، وفداً من كلية الدفاع الوطني برئاسة العميد الركن بحري طارق خلفان الزعابي، نائب قائد الكلية.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بوفد الكلية، مؤكداً أهمية دورها في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمعارف الحديثة، مشيداً بأهداف الكلية وبرامجها ودورها في تطوير قدرات القيادات على البحث والتحليل والنقد والتقييم ومهارات الحوار، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية تمكّن من رسم السياسات الوطنية وصناعة القرار الاستراتيجي حول القضايا الوطنية.

وأعرب سموه عن تمنياته لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والرسالة العلمية للكلية التي تعمل على تطوير الفكر والتخطيط للدراسات الاستراتيجية والأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.