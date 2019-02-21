شركة مصرية تعرض إنتاج قطعة عسكرية للمعارك الليلية

المصدر: أبوظبي ـــ صبري صقر

عرضت الشركة العربية العالمية للبصريات المشاركة في معرض الدفاع آيدكس 2019 على الجانب الإماراتي تصنيع قطعة عسكرية خاصة بالالتقاط البصري للمعارك الليلية والنهارية والرقابة الحربية، بينما شهد الجناح المصري إقبالاً واسعاً من الخبراء العسكريين وزوار المعرض لتفقد المدرعتين «ST100» و«ST 500»، وهما أحدث ما أنتجته مصانع الإنتاج الحربي المصرية.

وتفصيلاً كشف اللواء طه بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، عن مفاوضات يجريها مع الجانب الإماراتي خلال معرض الدفاع آيدكس 2019، للتعاقد على أحد منتجات الشركة الخاصة بالالتقاط البصري للمعارك الليلية والنهارية والرقابة الحربية.

وأشار - في تصريحات للصحافيين على هامش المعرض - إلى أن الشركة توفر معظم احتياجات القوات المسلحة في مصر والدول العربية في مجال الأجهزة البصرية والتصوير الحراري والتنشين الليلي بالتكثيف الضوئي والحراري، لافتاً إلى اعتزام الشركة إنتاج أول جهاز عربي متطور في أنظمة الرقابة للحروب والمعارك بتقنيات تكنولوجية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن «آيدكس 2019» يوفر منصة مثالية للاطلاع على أحدث التقنيات في الصناعات الدفاعية، مشدداً على أنه لا يمكن استبعاد العنصر البشري في حروب المستقبل، وإنما ستنخفض نسب مشاركته نتيجة للتطور في الآلات الحربية التي سيعتمد أكثرها على التقنيات الكاملة للتشغيل.

وأوضح بدوي بأن الشركة العربية العالمية للبصريات تعمل في المجالين المدني والعسكري، ولديها أسواق عدة، لافتاً إلى وجود خطوط مشتركة بين الشركة وعدد من الجهات العالمية لإنتاج معدات إلكترونية عسكرية تعمل في مجال التصوير. وتضم الشركة العديد من المصانع وخطوط الإنتاج المتقدمة .

والتي تختص بصناعة الأجهزة والمنظومات الكهروبصرية وأجهزة الرؤية ونظم الرماية ومقلدات التدريب والأنظمة الملاحية باستخدام الأقمار الصناعية وإنتاج الأنظمة المتكاملة للمراقبة والتأمين، إضافة إلى أنظمة الشبكات والحواسب الآلية، وأجهزة تسوية الأراضي باستخدام الليزر.

وإنتاج التلسكوبات ونظارات الميدان والميكروسكوبات المعملية والمدرسية، والتي تلبي جانباً من احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني في مصر، إضافة إلى طرح جزء من الطاقات الإنتاجية للتصدير إلى الدول الشقيقة والصديقة.

ونوه بدوي إلى أن الشركة تولي الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً ولديها خطط للتوسع في هذا المجال باعتباره الحل الأمثل لمشكلة نقص الطاقة في العالم، والتي تتيح إنتاج طاقة نظيفة وآمنة من أي أضرار بيئية.

لأول مرة

أكد اللواء مهندس ضياء محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع - في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الجناح المصري يعرض خلال آيدكس ــ المدرعتين «ST100» و«ST 500»، وهما أحدث ما أنتجته مصانع الإنتاج الحربي المصرية، وتعرضان لأول مرة في معرض دولي عسكري خارج مصر،.

مشيراً إلى أن مصانع الإنتاج الحربي تقوم بتطوير المدرعتين في 10 تطبيقات مختلفة أبرزها، عربة حاملة للصواريخ، وعربة لنقل الجنود وغيرها.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تستعرض الدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل)، من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والبندقية الآلية مصر «MM39» عيار «7.62» وتتميز بقدرتها على إطلاق 200 طلقة بشكل متواصل دون سخونة زائدة، ويمكن الضرب على 350 متراً أثناء القتال.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك للمرة الثانية على التوالي بالمعرض؛ وأوضح أن المشاركة تهدف للوقوف على أحدث التطورات في مجال التصنيع الحربي وعرض أحدث منتجاتنا في السوق العالمي.

وأكد أن الأسلحة المنتجة في المصانع الحربية المصرية تتميز بالجودة العالية والاحتراقية القتالية بشكل كبير، مشيراً إلى أن الأسلحة المصرية تشهد تعديلات بصورة مستمرة بهدف إطالة العمر الزمني للمنتجات العسكرية.