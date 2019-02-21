«دينامايت نوبل» الألمانية تبرز أحدث منتجاتها الدفاعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عرضت «دينامايت نوبل Dynamit Nobel Defence»، الشركة الألمانية العاملة في مجال تكنولوجيا الأسلحة التي تطلق من الكتف، بندقية RGW90 أحدث ترقية لمجموعة منتجات أسلحتها القتالية المحمولة على الكتف.

والتي أثبتت قدراتها الفائقة بعدم الارتداد، في «آيدكس 2019» وأفادت إدارة الشركة بأن RGW90 HEAT / HESH هي عبارة عن منصة مضادة للدبابات ذات شحنة على النمط الأحادي، وخيار شائع من عائلة المنتج، لافتة إلى أن الجيوش والسلطات الأمنية في جميع أنحاء العالم اعتمدت، ولسنوات عدة، على قدرات السلاح الفائقة في هزيمة الدبابات والمركبات القتالية المدرعة والهياكل الجدارية.

ومن خلال قدراته المُميّزة على تغلغل الأهداف الفولاذية الصلبة والقدرة على خلق فتحات في جدران الطوب والخرسانات، أثبت هذا السلاح بأنه الخيار المثالي المتعدد الاستخدامات في ساحة المعركة.

ويشتـمل نظام RGW90 على مستجيبات مختلفة للاستخدامات المضادة للدبابات، المركبات والهياكل، والأغراض المضادة للأفراد. ويشمل مزيج الذخيرة أيضاً على الدخان، الإضاءة والخلايا العملية التي تعمل استجابة للتحفيز لإعطاء جنود المشاة مجموعة كاملة من الأسلحة للاختيار من بينها.

وأوضحت الشركة بأنها قامت بتطوير السلاح الجديد ليكون عملياً وخفيف الوزن، خاصة وأنه في السيناريوهات التشغيلية والظروف البيئية يكون لكل جزء من الوزن والأداء أهمية، وعليه فإن هذا التحسن لنظام قوي بالفعل يقطع شوطاً طويلاً في مجال المعارك. وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة على إنتاج مُتسلّسل لسلاح RGW90 HEAT / HESH A2 لمستخدمين دوليين (خارج أوروبا وآسيا) وسيتمّ تسليمه في غضون العام الحالي.