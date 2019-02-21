«الفتان للسفن» تتوقّع صفقات بـ 300 مليون العام الجاري

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال مسفر ناصر الكربي المدير العام لمؤسسة «الفتان» لصناعة السفن، إن الشركة تتوقّع عقوداً وصفقات بقيمة إجمالية تتراوح بين 200 إلى 300 مليون درهم خلال العام الجاري 2019، فيما يصل إنفاقها الاستثماري إلى قرابة مليار درهم.

وأضاف الكربي في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، أن العقود المتوقع توقيعها خلال العام الجاري ستوزع على عدة قطاعات رئيسية بحيث تشمل جهات حكومية وخاصة إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية.

وأوضح أن الشركة لديها شراكة مع عدة شركات عالمية من بينها «فنكبسري» الإيطالية تحت مسمى شركة «الاتحاد لبناء السفن»، إلى جانب شراكة أخرى مع «ميلارا ميدل إيست» الإيطالية تحت مسمى «سهام الخليج»، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تأتي بهدف التكامل وزيادة الأعمال والأنشطة.

عروض

ولفت الكربي إلى أن الشركة تأمل من خلال مشاركتها في معرض «آيدكس» إلى التواصل مع كل الدول من جميع أنحاء العالم مع تركيزها بشكل رئيس على الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، لا سيما بعدما تلقّت الشركة عدة دعوات من شركات سعودية والقوات البحرية السعودية لتقديم عروضنا الخاصة بالسفن والزوارق.

وذكر المدير العام لمؤسسة «الفتان» لصناعة السفن أن الشركة تخطط لدخول القطاع التجاري والمدني على المدى الطويل، لكنها تركز في الوقت الراهن على القطاع العسكري، متوقعاً مزيداً من النمو والتطور لقطاع الصناعات البحرية العسكرية خلال العامين المقبلين.

ولفت أن الشركة توجّه 90% من إنفاقها الاستثماري البالغ مليار درهم، نحو قطاع التصنيع الذي يعد المحور الأساسي لأعمال الشركة في مسيرة نموها وتطورها، مبيناً أن الشركة لديها كل عام خطة جديدة لتطوير منتجاتها وتعمل أيضاً على توسيع مصنعها ليستوعب الصناعات العسكرية والتجارية ومواكبة الطلب المتزايد في المستقبل مع التوقعات بزيادة استثماراتها ما بين 30% إلى 40%.

صيانة

وذكر الكربي أن الشركة تعرض خلال معرض «آيدكس» عدة زوارق وسفن إنزال من أبرزها زورق قتالي بطول 16 متراً وسرعة 50 عقدة ويسع من 20 إلى 22 شخصاً، إضافة إلى سفينة إنزال مزودة بأسلحة حديثة قادرة على حمل بين 12 إلى 18 دبابة بحمولة 480 طناً وأكثر من 100 جندي.

وأوضح الكربي أن الشركة تقوم سنوياً بعمليات صيانة لسفن تتراوح ما بين 20 إلى 25 سفينة منها 6 سفن عسكرية، مشيراً إلى أن «الفتان» هي شركة وطنية مقرها أبوظبي ومتخصصة في صناعات السفن والزوارق العسكرية، وتشارك في عدة معارض محلية ودولية، من أهمها معرض «آيدكس» لعرض أحدث منتجاتها المتطورة والمبتكرة.

وأوضح أن من بين الأعمال الأساسية للشركة هي بناء السفن المعدنية، والإصلاحات والخدمات البحرية والبرية، وصيانة السفن البحرية بالألومنيوم، وكذلك قوارب الألياف الزجاجية، وتشمل مجموعة منتجاتها المعترضات وزوارق الدورية وسفن التدريب.

ولفت الكربي إلى أن الفناء الرئيس للشركة يقع في ميناء الصدر بالطويلة في أبوظبي، على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وله أطوال متعددة من الأرصفة، ومسجل تحت فئة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية الخاصة.

عملاء

وذكر أن الشركة تتعامل في التركيب البحري في الخارج وتلبي احتياجات العملاء الذين لديهم محطات صناعية ومحطات للطاقة، وتتمثل رؤية الشركة في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال تصنيع السفن والقوارب المستخدمة لأغراض تجارية وعسكرية في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الشركة تهدف من خلال التكنولوجيا الحديثة ونظام الأسلحة لخدمة العملاء ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها.