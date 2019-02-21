«جامعة خليفة» تستعرض أحدث ابتكارات طلبتها

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

استعرضت جامعة خليفة في جناحها بمعرض «آيدكس»، أحدث الابتكارات الهندسية والتقنية لطلبة الجامعة فيما يخدم تكنولوجيا الدفاع والأمن، وأحدث ما توصل إليها باحثوها في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة لـ«البيان»: «نستعرض اليوم ثمرة جهود حثيثة، وعمل دؤوب من البحث والتقصي للخروج بابتكارات تقنية مبنية على الذكاء الاصطناعي، والتي تدخل ضمن حزمة من الابتكارات التي تترك بصمة إماراتية لا يستهان بها.

ومن هذه الابتكارات التي نعرضها في «آيدكس» هذا العام، طائرة بدون طيار والتي صممت خصيصاً لتعمل في الأبراج العالية، حيث إن لها القدرة على الطيران لمسافة 500 متر وحمل حوالي 10 كيلو، حيث تتميز بقدرتها على محاربة الحرائق على ارتفاعات شاهقة وناطحات سحاب».

وقال الحمادي: «في «معرض الطائرات بدون طيار-يومكس» في فبراير 2020 سنقوم ببناء برج وعمل حريق وهمي، وسوف نستخدم هذه الطائرة في التحدي.

حيث ستشارك 38 جامعة من مختلف أنحاء العالم، لكي نختبر المقدرة على استخدام مثل هذه الطائرات في إطفاء الحريق في مبانٍ عالية، لاسيما أنه من الصعب الوصول إلى الطوابق العليا في الأبراج السكنية في حالة وجود حريق، كما لها القدرة على دخول المباني في حالة كانت النوافذ مكسورة لتطفي الحريق».

وتحدث الحمادي عن طائرة بدون طيار للحصول على أدلة جنائية للطائرات بدون طيار، والتي تدخل في أماكن محضورة وممنوعة والقدرة على رصدها بكل دقة، هذا بالإضافة إلى القمر الصناعي «ماي سات-1».

والذي يعتبر صنعة إماراتية مبتكرة طوّره طلبة أنظمة الفضاء والتكنولوجيا بجامعة خليفة، وتم إطلاق هذا القمر الصناعي بنجاح في مداره يوم 13 فبراير، حيث وصلت أولى الإشارات التي ألهبت الطموح والعزم في نفوس الطلبة، وكسر حاجز المستحيل والمضي قدماً نحو ابتكارات تقنية متنوعة.