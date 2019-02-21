4 اتفاقيات لدعم مركز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت كل من مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي»، ومجموعة «نورينكو» الصينية، ومركز السيطرة الذاتية للطائرات بدون طيار من معهد بكين للتكنولوجيا في الصين، والكلية التطبيقية البريطانية بجامعة أم القيوين، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات الأكاديمية والأبحاث في مجالات التقدم التكنولوجي.

وقام فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي»، ظهر اليوم في معرض آيدكس 2019 بتوقيع اتفاقية التعاون مع لو جينكو نائب المدير العام لمجموعة نورينكو الصينية، وديفو لين نائب رئيس مركز السيطرة الذاتية للطائرات بدون طيار من معهد بكين للتكنولوجيا، والدكتور سهل الحباشنة مدير عام الكلية التطبيقية البريطانية من جامعة أم القيوين.

وأكد مسؤولون من «آي جي جي» أن إبرام اتفاقية التعاون بين الجهات الأربع يصب في تعزيز تبادل المعلومات البحثية والموارد الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك لرفع معدل حركة الإنتاج الصناعي بمركز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، والذي سيتم افتتاحه بالتعاون مع القوات المسلحة الإماراتية في مجمع «آي جي جي» الصناعي بمنطقة العجبان في أبوظبي.

وأوضحوا أن الاتفاقية المبرمة تأتي ضمن سياسات دولة الإمارات التنموية بمجالات البحث العلمي والمعرفي واهتمامها بإشراك الكوادر الشابة، ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة للتحول العلمي والتكنولوجي في المستقبل القريب.

وتفيد الاتفاقية ضرورة تبادل أعضاء الهيئة التدريسية من مركز السيطرة الذاتية للطائرات بدون طيار من معهد بكين للتكنولوجيا وكلية التربية التطبيقية بجامعة أم القيوين للبحث والتطوير المشترك، بالإضافة إلى إعداد برامج التبادل الطلابي لأغراض التدريب الداخلي بمركز الابتكار، وإشراكهم بالمشاريع البحثية، والدورات القصيرة.