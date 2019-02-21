الجناح الأسترالي يعرض أحدث ابتكارات الطائرات بدون طيار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عرضت شركة «درون شيلد»، الرائدة عالمياً في مجال الكشف عن الطائرات بدون طيار والتدابير المُضادة، في آيدكس 2019 أحدث منتجاتها، بما في ذلك DroneSentry TM وDroneGun TacticalTM وDroneNodeTM تحت مظلة فريق الدفاع الأسترالي.

وأفادت بأن منتجات «درون شيلد» يتمّ نشرها من أجل تطبيق الإجراءات المضادة للطائرات في أرجاء العالم، كما ساهمت وبشكل بارز في توفير الأمن الاستباقي للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في كوريا الجنوبية.

وتضم محفظة «درون شيلد» عدداً كبيراً من الأعمال في الشرق الأوسط، خاصة مع الإعلانات الأخيرة بما في ذلك بيع DroneGun TM بعدة ملايين من الدولارات إلى شركة عسكرية كبرى في المنطقة، وإقامة علاقة استراتيجية رئيسة، عبر اتفاقية تعاون مع مجموعة زين الرائدة في الشرق الأوسط المُشغّل لخدمات الهاتف النقال في الكويت.