تحالف إماراتي سعودي يؤسّس شركة صناعات عسكرية بتكلفة 50 مليوناً

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّع تحالف إماراتي سعودي اتفاقية لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية على هامش معرض آيدكس 2019.

وقد مثّل الجانب الإماراتي شركة العسبر محمود محمد راشد الأميري، وهي شركة متخصصة في الصناعات العسكرية، ومثّل الجانب السعودي شركة مجال ألفا القابضة.

ومن المزمع إقامة المصنع في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية قد تصل إلى ما يقارب 50 مليون درهم وبمبيعات سنوية مستهدفة تتجاوز 200 مليون درهم في السنة الثالثة، وقام الطرفان بتعيين شركة إنتو كابيتال المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة، بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في البلدين.