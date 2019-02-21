«بي أيه إي» تدرّب المواطنين في منشآتها بالمملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال جوليان دونالد المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بي أيه إي» سيستمز البريطانية، إن الشركة تسلط الضوء خلال مشاركتها في معرض «آيدكس» على برنامجها للتدريب بشراكة مع شركة «مبادلة».

والذي يقدم لخريجي الهندسة الإماراتيين ويتيح لهم فرصة التدرب في منشآت الشركة في المملكة المتحدة.

وأضاف دونالد في حوار مع «البيان» أمس على هامش فعاليات اليوم الرابع من معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، أن البرنامج الذي يقدم بالتعاون مع «مبادلة» يزود المتدربين الإماراتيين بالمهارات المتقدمة والمعرفة التقنية من خلال التدريب العملي والعمل جنباً إلى جنب مع بعض من ألمع العقول والمهارات عالمياً، وهذه جميعها مهمة لتمكينهم من الإسهام في المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.

مشاركة

وذكر أن الشركة لديها عدد من الشراكات المهمة الأخرى، التي تعكس الالتزام ببناء حضور مستدام في منطقة الشرق الأوسط.

موضحاً أن بناء شراكات فعّالة يعد ركيزة أساسية للشركة في المنطقة، ومن الأمثلة على ذلك الشراكة الناجحة مع شركات مثل «كي بي سي» في المملكة العربية السعودية التي تمتد الشراكة معها على مدى 15 عاماً، وتُعنى بتطوير القدرات الوطنية السعودية من خلال توفير التقنيات المناسبة والتدريب.

وذكر دونالد أن «بي أيه إي» تشارك في دورة هذا العام من مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» بمجموعة كبيرة من الحلول الدفاعية المتطورة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات هي القدرات اللازمة لتوفير الحماية المتطورة والمرنة للأفراد، والأمن القومي، والبنية التحتية الحرجة وحماية الحدود.

تقنيات

وصرّح المدير العام الإقليمي لشركة بي أيه إي سيستمز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأن الشركة فخورة بحضورها القوي في المعرض لدورة هذا العام، لا سيما أنه يُعد منصة ملائمة لنا لبناء شراكات وعلاقات دائمة في الشرق الأوسط.

وأضاف دونالد أن التقنيات والحلول التي تعرضها الشركة في آيدكس تسمح للحكومات بحماية مواطنيها، وتحقيق الأهداف المهمة المدرجة في الرؤية الوطنية لكل منهم، وتنفيذ أولوياتهم الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الشركة ملتزمة بخلق فرص مستدامة لنقل المعرفة والتقنيات إلى المنطقة.

ولفت إلى أن الشركة تعرض خلال معرض آيدكس العديد من المنتجات، بما في ذلك مدفع هاويتزر خفيف الوزن إم777 (M777)، وعربة برادلي القتالية، والصاروخ الموجه بأشعة الليزر شبه النشطة أيه بي كيه دبليو إس (APKWS)، كذلك نتيح للزوار إمكانية التعرف إلى نظام التشويش بالأشعة تحت الحمراء للتهديدات المتقدمة( ATIRCM)، ونظام الإنذار الصاروخي المشترك (CMWS) الذي يمكن تحديثه وتعديله على الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة.

حماية

ولفت دونالد إلى أن الحماية البحرية تبقى حجر الأساس في مشاركة «بي أيه إي سيستمز» المستمرة في معرض آيدكس 2019، مع عرض العديد من الحلول في جناح الشركة بما في ذلك نظام المدفع البحري 40 إم كيه 4 (40mk4)، فيما تواصل الشركة التزامها بدعم قدرات الدفاع الجوي الإقليمي السيادية من خلال توفير طائرات يوروفايتر تايفون وطائرة التدريب المتقدمة هوك.

وقال المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بي أيه إي» سيستمز، إن الشركة نجحت خلال معرض آيدكس في توقيع مذكرة تفاهم مع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمرُك» بشأن خطط للتعاون معاً فيما يخص خدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، وذلك لتقديم دعم أفضل للقوات الجوية والدفاع الجوي التابع للإمارات.

وأوضح جوليان دونالد أن هذا الاتفاق سيسمح لنا بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبرات ومهارات فريق عملهم في الإمارات.

وعبر هذه المذكرة، ستعمل الشركتان معاً على العديد من المشاريع الممكنة التي تتراوح بين خدمات الاختبار والإصلاح إلى التصنيع والدعم والتركيب. وتشمل المشاريع المحتملة منتجات من بي أيه إي سيستمز لنظم الطيران والاتصال والعرض والاستشعار والنجاة.