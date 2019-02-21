19.7 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» في 4 أيام

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن أمس في ختام اليوم الرابع لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس 2019» عن توقيع صفقات بقيمة وصلت إلى 2.78 مليار درهم، وتوزعت العقود المبرمة على 7 شركات دولية و22 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة خلال أربعة أيام إلى نحو 19.65 مليار درهم.

وقال العميد الركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس» خلال مؤتمر صحفي أمس، بحضور العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»:

إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الرابع للمعرض بلغت 1.994 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة Kaman Precision الأمريكية لشراء فيوز من نوع FMU-152 لصالح القوات الجوية بقيمة 1.19 مليار درهم، والتعاقد مع شركة Alliat Tchsystem الأمريكية لشراء نظام الاستشعار لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 74.9 مليون درهم.

والتعاقد مع شركة Joint Stock الروسية لعقد تطوير ناقلات BMP-3 لصالح القوات البرية بقيمة 7.3 ملايين درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة «نكستر سيستم» الفرنسية لتقديم الإسناد الفني وتوريد قطع غيار وإصلاح وإسناد فني للدبابة لوكليرك لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 516 مليون درهم.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية التعاقد مع شركة Deffence Conseil الفرنسية لتوفير عسكريين فرنسيين لتقديم الاستشارات الفنية والتدريب وتقديم خدمات الإصلاح والصيانة للدبابات القتالية اللوكليرك والعربات المدرعة وآليات هندسة الميدان لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 45.7 مليون درهم.

إضافة إلى التعاقد مع شركة INDUML الكولومبية لشراء جسم قنابل من نوع MK-81-MK-82 وفيوزات مقدمة ومؤخرة لصالح القوات الجوية بقيمة 150.4 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Ultrta Slectonics لشراء أجهزة التشفير لصالح القوات البحرية بقيمة 9.1 ملايين درهم.

عقود موقّعة

من جانبه، أفاد العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، أن قيمة العقود الموقّعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 787.7 مليون درهم، شملت التعاقد شركة الفهد للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة الأنظمة الأمنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة وصلت إلى 6.6 ملايين درهم.

والتعاقد مع شركة الفتان لاستئجار معدات بحرية لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 44.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Atlas Security لشراء خدمات صيانة أنظمة أمنية لوحدات القوات المسلحة بقيمة 630 ألف درهم.

والتعاقد مع شركة IGG لشراء أنظمة ملاحة لآليات النمر لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة ذاتها لشراء ذخائر خفيفة لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة توزعت على عقدين: الأول بمبلغ 77.9 مليون درهم والعقد الثاني بمبلغ 17 مليون درهم.

كما تضمنت العقود المبرمة مع الشركات المحلية في اليوم الرابع التعاقد مع شركة الصحراء جروب لخدمات نقل مواد وآليات لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 3.6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة Emirates For Universal Tyers لتقديم الإسناد الفني لإطارات آليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 45 مليون درهم.

والتعاقد مع شراء Electrical ALAberah لتركيب الأنظمة الأمنية لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 2.3 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Emirates Deffence Technology لشراء كاسحات الألغام لصالح القوات المسلحة بقيمة 13 مليون درهم.

والتعاقد مع شركة Emirates Telecommunication لشراء وتركيب محطات راديو لسلاح الإشارة بقيمة 37 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Gulf Aero Space لشراء ذخائر متنوعة لصالح القوات الجوية بقيمة 44.7 مليون درهم.

خدمات

وجرى التعاقد أيضاً مع شركة Rohde &Schwarz لتقديم خدمات الصيانة لصالح القوات المسلحة بقيمة 17.7 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Site Technology Limited لصيانة الشبكات الإلكترونية لصالح سلاح الإشارة بقيمة 15.5 مليون درهم،.

والتعاقد مع شركة Tridles & Machine لتقديم الإسناد الفني لصيانة وإصلاح وتوريد قطاع غيار آليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 20 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Trust International لتقديم الإسناد الفني لنقالة الجنود BMP-3 لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 300 ألف درهم، والتعاقد مع شركة AL Ain Fani Weapon لتقديم المساندة الفنية للأسلحة الخفيفة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 5 ملايين درهم.

كما تم التعاقد مع شركة Three Dimension لتجهيز وإدارة مركز اللياقة البدنية لصالح هيئة الخدمة الوطنية بقيمة 14 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Condor Medical Waste Treatment لتقديم خدمات ومعالجة النفايات الطبية لصالح سلاح الخدمات الطبية بقيمة 2.4 مليون درهم.

مكانة عالمية

وتعليقاً على الصفقات المبرمة خلال اليوم الثالث، قال العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»: إن احتضان الفعاليات في العاصمة الإماراتية أبوظبي يؤكد المكانة العالمية والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أن سياسة الانفتاح على العالم التي تتبناها دول الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي صاحبت الثورة العلمية والتكنولوجية وخصوصاً في القطاعات الدفاعية والأمنية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال الصفقات والشراكات المبرمة مع نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات العسكرية المحلية والإقليمية والدولية.