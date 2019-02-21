«ساب» السويدية و«تاليس» الفرنسية تفتتحان مقرات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح مجلس التوازن الاقتصادي من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، الذي أعلن عن سياسته الجديدة مؤخراً، في استقطاب شركتين كبيرتين تعملان في مجال القطاع الدفاعي، هما ساب السويدية وتاليس الفرنسية، بعد أن كان قد استقطب شركة ريثيون الأمريكية في العام الماضي، ووقّع توازن اتفاقيتين منفصلتين مع كل شركة على حدة لدعم إنشاء شركات تابعة لهما في أبوظبي.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي الذي يسهم في جلب الرساميل الأجنبية ويعزز جهود نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال حزمة تسهيلات ومزايا تشجيعية موجهة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع الدفاعي.

وقّع الاتفاقيتين في جناح توازن خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2019 مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، وهاكان بو شكي، الرئيس التنفيذي لشركة ساب، وبرنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الإمارات، بحضور طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.

ووفقاً للاتفاقيتين ستكون الشركتان الجديدتان، تالس الإمارات وساب الإمارات مملوكتين ( كل على حدة) للشركة الأم.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: «توقيع هاتين الاتفاقيتين خطوة مهمة في مساعي مجلس التوازن الاقتصادي نحو تمكين القطاع الدفاعي والأمني في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف أن مجلس التوازن الاقتصادي سيعمل مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية في القطاع الدفاعي والأمني، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي لديها العديد من المزايا التنافسية التي تعزز أهميتها مركزاً للصناعات الدفاعية والأمنية في المنطقة من حيث الموقع الجغرافي المتوسط، وتوفر مصادر الطاقة والبنى التحتية المتطورة، فضلاً عن وجود قوانين استثمارية مستقرة وشفافة.

وتوقّع الحوسني أن يكون لشركتي ساب وتاليس الإمارات أثر إيجابي واضح على جهود التنمية في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً إن هاتين الشركتين ستسهمان في تطوير التكنولوجيا الحديثة في السوق المحلية.

إضافة إلى خلق فرص وظيفية لمواطني الدولة في القطاعين التقني والفني، فضلاً عن أنهما ستسهمان في تطوير البحوث العلمية من خلال شراكاتهما المتوقعة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والفنية في الدولة.

خيارات

من جهته قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، إن الخيارات المتعددة التي يتيحها برنامج التوازن الاقتصادي أمام الشركات الأجنبية ستسهم في تشجيع تلك الشركات على جعل دولة الإمارات وجهة استثمارية مفضلة، خاصة أن الدولة تتمتع بمقومات استثمارية عديدة، أهمها الاستقرار الأمني والسياسي.

وتوفر شبكة متطورة جداً من البنية التحتية، فضلاً عن سهولة الإجراءات ووضوح القوانين وغيرها من المزايا التنافسية الأخرى.

وأكد الرميثي أن وجود الشركات الدفاعية العملاقة في السوق الإماراتية سيكون له مردود إيجابي في دعم وتعزيز الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة.

تعاون

ومن جانبه قال هاكان بو شكي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ساب: «تحمل اتفاقية اليوم أهمية كبيرة لتعزز أعمال ساب في تطوير القدرات الصناعية المحلية في دولة الإمارات.

والتي ستدعم رؤيتنا المشتركة لخلق شركة تكنولوجية لتصميم وإنتاج الحلول تستهدف السوق العالمية، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع توازن خلال معرض آيدكس، وبما يشكل أحدث العلامات البارزة في تأسيس هذه الأعمال ودعم تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارة وفق أرقى المستويات العالمية».

وقالت باسكال سوريس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تاليس إنترناشيونال ديفيلوبمنت: «تعد الإمارات في طليعة طموحات تاليس الرقمية.

ولهذا السبب يعد إطلاق شركة «تاليس الإمارات للتكنولوجيا» علامة بارزة بالنسبة لنا، كما ستسهم في تمكين تاليس من زيادة إسهامها لدعم دولة الإمارات على تطوير قدراتها السيادية، وسيعمل هذا الكيان الجديد على تعزيز مهارات الكفاءات الوطنية، وبما يسهم في تعزيز قدرتهم على الابتكار والتميز في ظل اقتصاد العولمة».