«بال إيروسبيس» الإماراتية تبحث التوسع عربياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال محمود العويني مدير إدارة المشاريع في شركة «بال إيروسبيس سيرفيسز» الإماراتية، إن شركته التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تركز أعمالها بشكل رئيسي على السوق الإماراتي.

فيما تبحث عن فرص للتوسع بأسواق عربية يتصدرها مصر والأردن إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف العويني في تصريحات لـ«البيان» أمس على هامش فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، إن الشركة لديها مركز للمهمات الخاصة في دولة الإمارات يقوم بتعديل الطائرات ودمج نظم المهمات والدعم أثناء الخدمة وتقديم حلول وعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وأوضح العويني أن هدف الشركة يتمثل في الاستحواذ على عقود تصدير دولية وتنفيذها على أرض الواقع بما يؤمن مصلحة المساهمين وأصحاب الشأن ويضيف للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الشركة قادرة على تقديم حلول متكاملة لطائرات المهام الخاصة، والتي تشمل التصميم والتعديل والدمج والعمليات والدعم أثناء الخدمة وتدريب أطقم العمل.

ولفت إلى أن الشركة تتطلع لعقد صفقات على هامش مشاركتها في معرض «آيدكس» الذي يعد منصة ضخمة تجمع كافة الشركات الدفاعية والعسكرية من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن الشركة لديها أعمال مع القوات المسلحة الإماراتية ومجموعة الطيران المشترك.

وذكر العويني أن قدرات الشركة تستند إلى دعم فريق كامل من أكثر الفرق خبرة في العالم والذي يتمتع أعضاؤه بمؤهلات كبيرة في مجالي الطيران العسكري والمدني، ما يجعلنا أكثر قدرة على المنافسة لا سيما أن الشركة تتمتع بإمكانيات لتقديم حلول متكاملة لعملائها وتشمل هذه الحلول كافة الإمكانيات الأربعة اللازمة لتنفيذ برامج معلومات استخباراتية ومراقبة واستطلاع ناجحة.

إمكانيات

وأوضح أن الإمكانيات الأربعة هي تصميم وتعديل الطائرات، ودمج أنظمة المهام، والدعم والتدريب أثناء الخدمة وعمليات المهام الخاصة، موضحاً أن هذه الإمكانيات تتيح للشركة تقديم حلول تلبي العديد من الاحتياجات في مقدمتها البحث والإنقاذ، والأمن البحري، والحرق المضادة للغواصات والحرب الإلكترونية، ومهام تنفيذ القوانين العامة، والإغاثة من الكوارث.

والمهام الخاصة بمكافحة المخدرات، وإدارة البيئة والجليد، ومراقبة الثروة السمكية، وكشف ومتابعة التلوثات، ودوريات الجمارك والهجرة.

ولفت العويني إلى أن «بال إيروسبيس سيرفيسز» الإماراتية تعد جزءاً من مجموعة شركات «بال» الكندية التابعة لشركة «إكستشينج إنكوم كوربوريشن» المتخصصة في مجال الطيران والتصنيع بالإضافة إلى امتلاكها لمرافق لخدمة المروحيات وصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في كمدا وعلى الصعيد الدولي، تمتلك وتقوم بتشغيل 5 خطوط طيران.