«إنفوزهيست» الأوكرانية تتطلع لصفقات مع شركات إماراتية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال يورسلاف خالينون الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «انفوزهيست» الأوكرانية، المتخصصة في وحدات الاستطلاع الإلكترونية، إن الشركة رصدت اهتماماً كبيراً من قبل جهات ومؤسسات في دول عربية، في مقدمها الإمارات والسعودية، لشراء الأنظمة الخاصة بوحدات الاستطلاع التي تصنعها وتنتجها الشركة، مشيراً إلى وجود قابلية من قبل هذه الشركات لعقد شراكات.

بوابة

وأضاف خالينون في تصريحات للصحافيين أمس، على هامش مؤتمر صحافي خلال فعاليات اليوم الرابع من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، أن الشركة تتطلع لعقد صفقات وشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الإمارات، التي تعد بوابة رئيسة للنفاذ إلى أسواق المنطقة.

وذكر خالينون أن الشركة تعمل في مجال تصنيع أنظمة الدفاع والأمن الإلكتروني، وأيضاً تصنيع منتجات للكشف عن عمليات القرصنة الإلكترونية، وتنتج أنظمة تشغيل مختلفة، وتقوم ببرمجة السوفت وير، وكذلك الهاردوير.

ولفت خالينون إلى أن الشركة تقدم منتجاتها للجيش الأوكراني، وبعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً، فيما تعمل حالياً على التوسع خارجياً لعقد شراكات في أسواق المنطقة.

منصة

ولفت الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «انفوزهيست» الأوكرانية، إلى أن الشركة تحرص دائماً على المشاركة في كافة المعارض والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، الذي يقام كل عامين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يعد منصة هامة لكافة الشركات الراغبة في عقد شراكات بقطاع التصنيع العسكري والدفاعي.