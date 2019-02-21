منصور بن زايد يستقبل وزيرة الإنتاج الحربي في باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، زبيدة جلال، وزيرة الإنتاج الحربي في جمهورية باكستان الإسلامية، التي تزور البلاد حالياً للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان ضاحي الحميري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة.

وإلى ذلك، استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في قصره، أمس، زبيدة جلال، وزيرة الإنتاج الحربي في جمهورية باكستان الإسلامية. ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالوزيرة الباكستانية والوفد المرافق لها في دولة الإمارات، وتبادل معاليه مع الضيفة الحديث عن العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأعربت الوزيرة الباكستانية والوفد المرافق عن سعادتهم بهذه الزيارة، مشيدةً بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.