28 مشروعاً على منصة أكاديمية الموهوبين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، منصة ابتكارات طلاب المدارس لعرض 28 مشروعاً ابتكارياً قدمتها 60 طالبة من مدارس رأس الخيمة، للتنافس على المراكز الأولى لـ 3 فئات هي: أفضل بكرة مبتكرة، وأفضل مشروع علمي حلقة ثانية، وأفضل مشروع علمي حلقة ثالثة.

وأوضحت مريم الحوسني مديرة أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين: «أن المنصة تهدف لدعم المشاريع الابتكارية لطلاب المدارس، وتبني المشاريع القابلة للتطبيق، والتي تدعم رؤية الدولة المستقبلية، من خلال استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الطلبة وأفراد المجتمع، للاستفادة مما تطرحه منصة الابتكارات والاطلاع على المشاريع النوعية للطالبات المشاركات».

خطة دعم

وأشارت مريم الحوسني إلى أن الأكاديمية وضعت خطة لدعم المشاريع الفائزة بالمراكز الأولى في الفئات الـ 3 وتبني تلك الابتكارات وتحويلها إلى منتج حقيقي، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مؤكدة أن المعارض والمنصات الابتكارية تهدف إلى تنمية ونشر ثقافة الابتكار بين طلاب المدارس، وصقل مهاراتهم في مختلف مجالات الابتكار، وإنشاء قاعدة من المبتكرين والمفكرين لاستشراف المستقبل بجيل واعد.

منصة

وأكد خلف بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، خلال افتتاح منصة أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين: «أن شهر الابتكار يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب.

ويجسد توجيهات قيادتنا الرشيدة في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة، وتحفيز كافة قطاعات الدولة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مختلف المجالات العالمية، من خلال عرض وتبني المشروعات المبتكرة لأجيال الغد من طلاب المدارس، عبر منصة موحّدة تحتضن هذه الكفاءات الإبداعية وتقديم أفكارهم الابتكارية».