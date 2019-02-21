«تحريات شرطة دبي» تُطلق حملة شاطئ أم سقيم

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الطريق والمواصلات، حملة شاطئ أم سقيم، بهدف رفع وعي الجمهور ومرتادي الشاطئ، وخاصة العائلات، حول إجراءات الأمن والسلامة الشخصية.

وذلك بما يعزز مكانة شاطئ أم سقيم واجهة جمالية توفر خدمات شاطئية عصرية، ومنطقة جذب سياحية، ومتنفساً ترفيهياً آمناً عالمي المواصفات، يزخر بعوامل الراحة والأمان لكافة شرائح المجتمع، ويتلاءم مع تطلعات الجمهور والزوار، ويلبي احتياجاتهم المستقبلية ويواكب خطة دبي المستقبلية 2021.

مدينة مثالية

وتأتي حملة شاطئ أم سقيم لتدعم صدارة شواطئ دبي أفضل شواطئ العالم، ولترسخ دبي مدينة مثالية للباحثين عن سياحة بحرية ممتعة وآمنة، وقال المقدم الدكتور مبارك بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية: يعد شاطئ أم سقيم أكثر شواطئ الإمارة جذباً للجمهور والزوار، وذلك بسبب موقعه المتميز وقربه من فندق برج العرب وعدد من معالم الإمارة الفاخرة.

إضافة إلى توافر الخدمات وكل المستلزمات التي يحتاجها مرتادو الشاطئ، من عناصر الترفيه والأنشطة الاستثنائية، وإمكانية ممارسة الرياضات البحرية والشاطئية، وبهدف رفع درجات الأمان إلى أقصى المستويات.

وبما يضمن سعادة الجمهور وسلامتهم، وجه سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتركيز الطاقات والجهود نحو تكثيف جرعات التوعية المجتمعية حول إجراءات الأمن والسلامة في شاطئ أم سقيم، بما يسهم بالتقليل من الحوادث والإصابات، ويرفع فاعلية رصد الفجوات والتحديات، ويجعل من زيارة الشاطئ تجربة لا تنسى.

وتابع: بمتابعة العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع الشركاء تم تصميم حملة توعوية ترفيهية، تستهدف الجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع، بباقة من المسابقات والجوائز والأنشطة الرياضية الشاطئية.