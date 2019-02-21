إبداعات متنوعة لشرطة رأس الخيمة في معرض «الكورنيش الابتكاري»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة معرض «الكورنيش الابتكاري»، والذي تشارك فيه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بابتكارات متنوعة، عمل على ابتكارها منتسبو القيادة للحفاظ على الأمن والأمان، وتوفير الحماية للمجتمع من الأخطار.

وأشاد قائد عام الشرطة بشهر الإمارات للابتكار والذي يشهد تغييراً جوهرياً، يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الرؤى الابتكارية إلى مرحلة قياس نضج وجاهزية الجهات والمجتمع في التطبيق العملي، وتوظيف الحلول المبتكرة وأدوات الابتكار في إيجاد فرص اقتصادية في المجالات الحيوية، وضمان تحقيق التنمية والاستدامة.

وأطلق قائد عام شرطة رأس الخيمة مشاريع القيادة الابتكارية والتي تمثل أولها في مشروع «غزر» وهو أول اختراع شرطي للإنذار عن بعد للحد من حوادث الأمطار والسيول، حيث ينصب جهاز غزر ليلاحظ منسوب مياه الأودية لتنبيه السائقين بعدم عبور الوادي في حالة وصوله لحالة الخطر.

وتمثل ثاني الابتكارات بـ«الحصن المنيع» وهو عبارة عن درع ميداني آلي متحرك لمكافحة الشغب وعمليات المداهمة، وثالث الابتكارات الرائدة هو جهاز لواح للإنذار المرئي والذي يعمل بتقنية التشغيل عن بعد ومرتبط بغرفة العمليات.