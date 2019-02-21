40 ابتكاراً في معرض نخبة المبتكرات في العين

نظمت جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع مركز العين لرعاية الموهبة والتميز، صباح أمس، معرض نخبة المبتكرات في نادي ضباط الشرطة في منطقة العين، وذلك برعاية اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي. وتضمن المعرض 40 ابتكاراً متنوعاً.

وبمشاركة 39 مدرسة تنافست على تشجيع طلابها وطالباتها على الإبداع والابتكار، وتطوير روح المعرفة لديهم من خلال تفعيل العمل الجماعي، وتقديم أفضل الأعمال المتعلقة بالمواد العلمية التي يدرسونها، والكشف عما لديهم من مواهب وقدرات علمية وثقافية وإبداعية.

وقال الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة لـ «البيان»: «يتضمن المعرض الكثير من الإبداعات التي تؤكد مقدرة أبناء الإمارات على خلق العديد من الأفكار وبلورتها وتطبيقها على أرض الواقع».

وتابع: «تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، وتحرص جمعية أصدقاء البيئة دائماً على تحفيز أفراد المجتمع إشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات، وتسهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية».

وبدوره قال أيمن النقيب منسق مركز العين لرعاية الموهبة والتميز ومنسق المعرض: «شارك في فعاليات المعرض 39 مدرسة قدمت 40 ابتكاراً تنوعت ما بين علمية تتعلق بالروبوتات واستخدام التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة، وكذلك تقديم مجموعة من الابتكارات التي تعمل على الحفاظ على البيئة».

وأشارت رانيا محمد مسؤولة فريق التنظيم إلى أن المعرض تضمن ابتكارات متميزة، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم عرض ابتكار روبوت يقوم بتقليب التربة وتهيئتها للزراعة، وتصميم طائرة تتعرف إلى القمامة ووضعها في صندوق القمامة، وابتكار الحارس الإلكتروني وهو عبارة عن جهاز يقوم بإصدار صوت.

بالإضافة إلى إضاءة تنذر بمرور جسم ما، ويساعد الابتكار أصحاب المنزل في الانتباه بدخول أي شخص للمنزل، كما يساعد الأمهات في تنبيههن بأن أطفالهن قد دخلوا إلى منطقة محظورة كالصعود على الدرج أو النزول منه.