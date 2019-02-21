طالبان يبتكران طائرة ذكية من دون طيار

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

ابتكر طالبان من كلية هندسة الاتصالات بالجامعة الكندية في دبي طائرة ذكية من دون طيار تتيح حلاً مبتكراً لحراسة الحدود، وذلك بإشراف الدكتور أحمد الجندي الأستاذ المساعد في كلية الهندسة والعمارة بالجامعة، وتمكن هذه التقنية من إنجاز عملية الحراسة بطريقة ذكية.

وقال الطالبان سيف محمد الصباغ، المبتعث من القيادة العامة لشرطة دبي، وأسامة طارق مريكب: «إن أهمية الذكاء الاصطناعي تتزايد في تحقيق قفزات نوعية، وبالأخص أهمية إسهام الروبوتات في تغيير شكل العالم الذي نعيش فيه، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين مستوى الحياة وحلّ قضايا معقدة تواجهها البشرية».

ومن هذا المنطلق عملا على فكرة الطائرة المزودة بنظام الحساسات لمراقبة الحركة على الأرض التي تم وضع حساسات أخرى عليها، متصلة بالطائرة ذاتها بحيث ترصد وتتابع حركة أي عنصر غريب، ومن ثم ترسل تلقائياً إلى الطائرة إشارات تحذيرية لمركز المراقبة، وتضع الهدف بجميع معلوماته ومكان وجوده الجغرافي بين يدي مركز المراقبة بكل دقة.

وأضافا «أن الطائرة مزودة كذلك بعدة كاميرات للتصوير الليلي والحراري، فضلاً عن أنها مزودة بتقنية ذاتية لشحن بطارية الطائرة لكل 0.5 كيلو متر تقطعها الطائرة تحليقاً في الجو، فعندما تبدأ بطارية الطائرة في الانخفاض، تقوم بالهبوط التدريجي نحو مهبطها، ومن ثم تقف على الشاحن المصمم من دون أسلاك كهربائية».

تصميم

وأشارا إلى أن مدرج الطائرة مصمم بحيث يضم طائرتين إضافيتين من هذا النوع، واحدة لتصعد عوضاً عن الطائرة التي انخفض معدل بطاريتها، والثانية للطوارئ في حال تعرضت الأخريان لعطل ما.

وزود الاختراع بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث زود بأذرع آلية تعمل على تبديل البطارية المنتهية الصلاحية أو الأجزاء المتعطلة في الطائرة من دون طيار وتركيب أخرى جديدة بغرض إصلاح الطائرة وإعادتها للتشغيل والطيران في غضون دقائق معدودة.