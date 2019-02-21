«الاتحادية للموارد البشرية» تنظم ملتقى حول الابتكار في الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، ملتقى نادي الموارد البشرية الأول لعام 2019، في الفجيرة تحت عنوان «الابتكار يحفز النمو ويخلق الفرص».

وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والقدرة البدنية، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، ومحمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، وقرابة 160 منتسباً لنادي الموارد البشرية من موظفي الحكومة الاتحادية، وحكومة الفجيرة، والقطاع الخاص.

واستضاف الملتقى أسامة الزعبي المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «سيسكو» الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي تحدث عن الأهمية المتزايدة للابتكار في تحفيز النمو، وخلق الفرص للمؤسسات والأفراد على حد سواء، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع عالمياً.