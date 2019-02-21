أبوظبي تنشر أجهزة الخدمات الذاتية بمجلسي البطين والمنهل

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سيف يحيى الرميثي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصال في بلدية مدينة أبوظبي انتهاء تركيب أجهزة الخدمة الذاتية من أجل إسعاد المتعاملين، وذلك في مجلسي البطين والمنهل في أبوظبي.

وكشفت البلدية عن عزمها الاستمرار في تعزيز منظومتها من الخدمات الرقمية والارتقاء بمستوى أداء منصتها الذكية (سمارت هب)، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التحسينية والتطويرية، التي تستهدف تطوير أدائها وخدمة المتعاملين بالمستوى الذي يحقق تطلعاتهم ومتطلباتهم،

ويمكن من خلال الأجهزة الحصول على العديد من الخدمات الرقمية في جميع المجالات وبكل يسر وسهولة.

وأضاف الرميثي، إن هذه الخطوة تتطابق مع سعي البلدية الدائم نحو توسيع خريطة استخدام الخدمات الرقمية لتكون في متناول المتعاملين أينما كانوا، وكيفما أرداوا، وفي أي وقت شاؤوا، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة أصبحت مفعلة وفي خدمة المتعاملين. وأوضح الرميثي، أن أجهزة الخدمة الذاتية تتيح للمتعاملين الكرام التسجيل عبر المنصة الذكية للخدمات الرقمية (سمارت هب)، وكذلك يمكن للمتعاملين الحصول على خدمات شراء السلع الغذائية المدعومة، وكذلك خدمات الأراضي.