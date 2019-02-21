«التنمية الأسرية» تستعرض دروس القمة العالمية للحكومات

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية برنامج ملتقانا الأسبوعي في مقرها الرئيس بأبوظبي بحضور مريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة، وحضور مديري الدوائر والإدارات والمستشارين والخبراء وعدد من موظفي المؤسسة، وتم استعراض الدروس المستفادة من حضور موظفي المؤسسة للقمة العالمية للحكومات 2019، كما تم فتح باب النقاش للخروج بالمقترحات والتصورات والأفكار التي تصب في مصلحة العمل، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها في برامج وخدمات المؤسسة التي تنفذها لكافة أفراد المجتمع وعلى مدار العام.

وقدمت الرميثي عرضاً عن دور أكاديمية أبوظبي الحكومية ومنصة كورسيرا، وتحدثت خلاله عن جهود الأكاديمية في تعزيز التنمية البشرية في إمارة أبوظبي وتمكين جميع موظفي الجهات الحكومية في الإمارة من بلوغ مستويات الأداء العالمية المطلوبة، وتوفير منصة لتحقيق التميز في مسيرتهم المهنية وبناء الثقة والجاهزية لمواكبة المتغيرات المتسارعة للمشهد الاقتصادي.

وأشادت الرميثي خلال العرض بالدور الكبير الذي تبذله حكومة أبوظبي من خلال طرح الكثير من الاستثمارات والخطط والبرامج حتى توصلت إلى إبرام الشراكة مع «كورسيرا» لتوفير عدد غير محدود من البرامج التدريبية.