اكتمال مراحل تعميم جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة

المصدر: دبي- وام

أكملت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بدبي، كافة مراحل تعميم الموسم 21 على وزارة التربية والتعليم، وبدأ فتح باب الترشيح وتسليم الأعمال اعتباراً من الأول من يناير الماضي وحتى نهاية مارس المقبل.

وقالت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة، إنه بناء على التوجيهات السديدة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة، والرعاية الكريمة لحرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة، والمساندة والمتابعة المستمرة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، يأتي العمل لتحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز والإنجاز في كافة مواسم الجائزة.

وأضافت أن الجائزة تهدف لتحفيز وتشجيع الإبداع في مجالات متعددة، مما يساهم في تنمية فكر وثقافة الطفل، مشيرة إلى أن إدارة الجائزة قد فرغت من تعميم كافة محاور الجائزة على المستويين المحلي والخليجي للموسم /21/ وتم متابعة مراحل التعميم بدقة.

وحثت المؤسسات التربوية ومجالس الآباء والأمهات وكافة القطاعات الطلابية في المدارس الإقبال على المشاركة في الجائزة في موسمها الـ21 وكافة المهتمين بإبداعات وتنمية قدرات الأطفال للمشاركة في الجائزة، سواء على المستويين المحلي والخليجي، لا سيما وأن فضاءات ومحاور ومجالات الجائزة واسعة ومتباينة يتصدرها مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم وتعاليم السنة النبوية الشريفة والدراسات والبحوث، إضافة إلى الإبداع الفني والأدبي والبرمجي الإلكتروني والإبداع العلمي والإعلامي.