بحث التعاون بين بلدية عجمان وهيئة أبوظبي للإسكان

المصدر: عجمان - البيان

بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مع وفد من هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة المهندس خليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي، آفاق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على التنسيق المشترك بين الجهتين، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على توطيد أوجه التعاون المتبادل مع كافة الجهات والدوائر الحكومية في الإمارات.

وكان في استقبال الوفد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، وماجد محمد المزروعي مدير مكتب رئيس الدائرة، وعدد من المسؤولين بالدائرة.

وأفاد المهيري أن دائرة البلدية تحرص وبتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وبمتابعة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، على الاستفادة من التجارب المشرقة والمبادرات المميزة التي تطلقها المؤسسات الحكومية ومن بينها مبادرة المنصة الرقمية التي أطلقتها هيئة أبوظبي للإسكان لتكون نافذة واحدة لتقديم طلبات الإسكان تحت مظلة واحدة.

كما أن الدائرة لن تدخر جهداً يذكر لفتح أوجه التعاون مع الهيئة وتحقيق التنسيق المشترك معها بما يصب في مصلحة المتعامل، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة له، مبيناً أن الدائرة ستسعى لدعم المنصة الرقمية التي تعد نظاماً رقمياً لتوحيد بيانات الإسكان والبيانات ذات الصلة بين جميع برامج الإسكان المحلية والاتحادية والجهات الأخرى المؤثرة في رحلة المواطن للحصول على سكن.

راحة المتعامل

ولفت إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تعتبر راحة المتعامل ورفاهيته الهدف المنشود الذي تسعى لتحقيقه من خلال تدشين كافة المبادرات الرامية لإسعاده والتسهيل عليه، ومن بينها خدمة منح الأراضي السكنية.

من جانبه ثمن المهندس خليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي للإسكان حرص الدائرة على تشريع أبواب التعاون المشترك، مستعرضاً مبادرة المنصة الرقمية التي تهدف لتحديد الوضع الحالي للإسكان وتطوير تصور استراتيجي لسد الاحتياجات الإسكانية الحالية والمستقبلية وتطوير الخدمات السكنية المقدمة