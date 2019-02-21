سفيرنا لدى سيئول يلتقي رئيس البرلمان الكوري

المصدر: سيئول - وام

التقى عبد الله سيف علي النعيمي، سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، أمس، في سيئول، مون هي سانغ، رئيس البرلمان الكوري.

وتم خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر البرلمان الكوري، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الشراكة في مختلف المجالات والقطاعات وفق الأطر البرلمانية المعمول بها في كوريا، في ظل الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين الصديقين.

والتي توليها القيادة في كلا البلدين أهمية كبرى. وأعرب السفير عن تفاؤله بتنمية المزيد من التعاون البنّاء الذي يخدم المصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الكورية الصديقة، والتطلع إلى آفاق أكبر من التعاون في المستقبل. ومن جانبه، أثنى رئيس البرلمان الكوري على حفاوة الاستقبال التي لقيها في زيارته الأخيرة إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.