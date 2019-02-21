تفاهم بين «الهلال» و«أبوظبي للإسكان» لتعزيز التعاون الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال الأعمال الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي المذكرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتحقيق أفضل النتائج على صعيد السياسات والاستراتيجيات المتبعة من قبل الجهتين تجاه العمل الخيري والإنساني والمجتمعي. ووقّع مذكرة التفاهم من «الهلال الأحمر» الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام، فيما وقّعها من جانب هيئة أبوظبي للإسكان حمد نخيرات العامري، المدير العام.

وحددت مذكرة التفاهم سبل التعاون المشترك بين الجانبين والأهداف المرجو تحقيقها، ومن بينها تعزيز جهود الشراكة نحو تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة وبناء علاقات تعاون فعالة بين الطرفين، لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية في المجالات الإنسانية والتنموية والخدمية.

لجنة

ونصّت مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التواصل والتنسيق بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذها والعمل على تطبيق بنودها، وتحقيق الأهداف المنشودة منها، إلى جانب عقد اجتماعات دورية وتنظيم زيارات ميدانية لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب على المستويات كافة، وتحديث البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات العلاقة بنشاط واختصاصات كل جهة، والعمل على تطوير استراتيجية عمل مشتركة لتدريب العاملين والمتطوعين من الطرفين.وتقدّم مذكرة التفاهم نموذجاً متقدماً في مجال التعاون بين المؤسسات المحلية.