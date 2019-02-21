«أبوظبي للتدريب المهني» يطرح برامج التخصصات الفنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعرض معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من خلال جناحه في آيدكس 2019 برامج التخصصات الفنية والمهنية والبرامج الجديدة المطروحة في كل من معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بفرعيه، ومعهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا ومعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا ومركز التعليم والتطوير المهني.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي إن المشاركة في المعرض فرصة للاطلاع على أحدث التكنولوجيا والتعرف عن قرب على المعدات المتطورة التي توصل إليها قطاع الصناعات الدفاعية كونه منصة مثالية لالتقاء المؤسسات التعليمية بشركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة في الصناعات العسكرية.

وأضاف، نتطلع من خلال المشاركة في المعرض إلى الاستفادة من خبرات المصنعين وتبادل الخبرات مع رواد قطاع الدفاع والمهتمين، إلى جانب توسيع أفق الشراكات الاستراتيجية مع صناع القرار والمؤسسات والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية العسكرية، إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين المشاركين من مختلف دول العالم.