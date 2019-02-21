«ريزور» الأمريكية تعرض أحدث ابتكاراتها

المصدر: أبوظبي - وام

تعرض شركة «ريزور ريبونز» الأمريكية أحدث منتجاتها المبتكرة في تأمين المحيطات الخارجية خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» المقام حالياً في أبوظبي.

وتسلط الشركة خلال مشاركتها الضوء على حواجز التأمين الخارجي من الأسلاك الشائكة وملحقات التأمين المخصصة للمنشآت العسكرية وأمن الحدود ومصافي النفط ومحطات توليد الطاقة ومراكز الشرطة وجهات إنفاد القانون ومواقع الإنشاءات والتصنيع والمستودعات. وتقدم ريزور ريبون خدماتها إلى مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في أماكن متنوعة من العالم، بما في ذلك دول أوروبا ومنطقة آسيا الباسفيكية.