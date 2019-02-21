«راصد» أصغر مركبة بالعالم لقياس الطيف الترددي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

عرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ضمن مشاركتها في معرض آيدكس 2019، منظومة تقنية كاملة لمراقبة الطيف الترددي، من خلال 7 محطات موزعة بالإمارات، و5 مركبات متنقلة وأجهزة محمولة، هذا بالإضافة إلى تقنية «راصد»، والتي تعتبر أصغر مركبة مراقبة للطيف الترددي في العالم، والتي تم تصنيعها بأيادٍ إماراتية.

وقال طلال الجسمي، مهندس أول مراقبة الطيف الترددي، في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لـ «البيان»: تم ابتكار «راصد» وتطويرها لاستخدامها في الفعاليات والأحداث المهمة مثل الفورمولا1، إذا تم رصد أي تداخل أو تشويش في منطقة مغلقة يصعب فيها دخول السيارات لحل المشكلة، ففي السابق كان المهندس يحمل أجهزة لرصد التردد الطيفي وهي ثقيلة نوعاً ما، فضلاً عن الجهد.

ولذلك قمنا بتطوير مركبة صغيرة صديقة للبيئة، وتم تجهيزها بأدق وأحدث التقنيات، حيث إذا تم رصد أي تشويش صادر من أجهزة غير مرخصة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والتي يكون لها تأثير كبير على أجهزة أخرى، يستطيع المهندس المكلف بالتنقل بهذه المركبة بكل سهولة.