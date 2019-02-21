إشادات فرنسية بمعرض «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد معرض «آيدكس 2019» مشاركة متميزة للشركات الفرنسية المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية.

وأثنى مسؤولون من هذه الشركات على المعرض الذي يعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم.

وقال فرانسوا دوبون نائب رئيس مجموعة نافال الفرنسية، إن مشاركتنا هذه السنة كانت متميزة مع مرور خمسة وعشرين عاماً على آيدكس.. ونحن سعداء بتميّز العروض وبالعدد الكبير من الجهات والمؤسسات المشاركة والمستوى العالي والاحترافي في تنظيم الحدث الضخم.

وأكد روماند الرئيس التنفيذي لمكتب شركة ثالس الفرنسية في الإمارات، أن منصة الشركة حظيت بإقبال متميز وكبير في المعرض الذي نحرص على المشاركة فيه بشكل دوري. وأضاف: «نحن مبهورون بنجاح المعرض من حيث التنظيم والعروض وحسن الضيافة».

وقال أنطوني فوترين مدير التسويق والمبيعات في شركة سيليس الفرنسية: «إن المشاركة في معرض آيدكس فرصة للتواصل مع مختلف الشركات، وتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحث سبل التعاون». منوهاً بأن هذه هي المشاركة الخامسة على التوالي في معرض آيدكس.