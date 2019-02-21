جنوب أفريقيا تعرض تقنيات رادارات المراقبة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عرضت شركة «فلويدا إنجينيرينغ سيرفيسس» أحدث ابتكاراتها في قطاع رادارات المراقبة الأرضية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» تحت مظلّة جنوب أفريقيا الجناح (12-C40).

وأشارت إدارة الشركة إلى أن مُنتجها الجديد يتمثّل في رادار مراقبة أرضي قصير المدى للكشف عن سرعة، مكان واتجاه الأهداف المُتحركّة حتى 10 - 20 كلم على التوالي. وهو عبارة عن جهاز محمول ثنائي الأبعاد، خفيف الوزن وسهل التركيب، يتضمّن مسحاً ضوئياً للقطاعات مع معدل تحديث قابل للتشكيل.

بالإضافة إلى واجهة تحكم وإصدار الأوامر على الشبكات السلكية واللاسلكية من خلال موجة مستـمرة متغيرة التردد، لافتة إلى أن هذه الميزات الابتكارية المتنوّعة تسمح باستخدامه عبر تطبيقات مُختلفة لقياس كشف التهديدات المحتملة.