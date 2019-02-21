إطلاق مسابقة لتطوير ملكيات فكرية بمجال «البايروتكنيكس» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق الوطن بالتعاون مع صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية - التابع لمجلس التوازن الاقتصادي - وشركة المتقدمة بايروتكنيكس«APT» أول مسابقة تندرج تحت مظلة مبادرة «جائزة القرن».

وتهدف هذه المسابقة البالغة قيمة جائزتها نحو خمسة ملايين درهم إلى ابتكار حلول في مجال البايروتكنيكس.

يذكر أن «جائزة القرن» تهدف إلى تشجيع الابتكار وتطوير الملكيات الفكرية الجديدة في دولة الإمارات.

وقع اتفاقية التعاون المشترك لإطلاق المسابقة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» كل من محمد تاج الدين القاضي مدير عام صندوق الوطن وخميس حمر عين عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية «المتقدمة بايروتكنيكس» وكريستيان زيه رئيس الابتكار والقدرات الصناعية لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية.

وذلك بحضور عبدالله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية والدكتور يحيى المرزوقي مدير تنفيذي أول للإستراتيجية في مجلس التوازن الاقتصادي وعدد من المسؤولين لدى الجهات الثلاث.

وقال محمد القاضي إن المسابقة مبادرة نوعية من شأنها أن تشجع الابتكار والإبداع وتساهم في تنمية الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات، ويسعدنا العمل مع شركائنا لإطلاق أول مسابقة في إطار جائزة القرن كما نشكر صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وشركة المتقدمة بايروتكنيكس على مساهمتهما القيمة ودعمهما المستمر لبيئة الابتكار في الدولة.

وأعلن القاضي فتح باب الترشيح للمسابقة أمام من يرغب من الباحثين والعلماء والمفكرين وطلاب الجامعات في الإمارات، مشيراً إلى أن صندوق الوطن سوف ينظم خلال الفترة المقبلة ورش عمل وندوات تعريفية في عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز البحوث في الدولة داعياً أصحاب الفكر الإبداعي والمبتكرين للمشاركة في هذه المسابقة المميزة.

من جانبه قال عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، «نحن فخورون بالعمل عن كثب مع صندوق الوطن وشركة المتقدمة بايروتكنيكس على هذه المبادرة الهادفة إلى اكتشاف المهارات والكفاءات النوعية على مستوى الدولة».

وأكد أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون صاحب الملكية الفكرية الحصري للتقنيات التي سيتم تطويرها من خلال المسابقة بينما ستملك شركة المتقدمة بايروتكنيكس الحقوق الحصرية للإنتاج والمبيعات والتطوير اللاحق للملكيات الفكرية التي سيتم إنشاؤها.

من جانبه قال خميس حمر عين «يسر شركة المتقدمة بايروتكنيكس توفير المفهوم التقني لهذه المسابقة التي تتطلب فرق عمل خبيرة وذات خلفيات علمية متنوعة تتعاون وتعمل عن كثب مع القطاع.. وأنا على ثقة من أن هذا التعاون مع صندوق الوطن وصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيوفر لنا حلولا مثالية تلبي متطلبات عملائنا».

وأوضح كريستيان زيه من جهته أن القطاعات الدفاعية والأمنية أصبحت اليوم تعتمد على الابتكار والقدرات الصناعية إلى حد بعيد بالنظر إلى التطور الهائل الذي حققته التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال. ونوه زيه بمزايا التعاون بين المؤسسات العاملة في هذه القطاعات وبين المنظمات والكفاءات الأكاديمية مشيراً إلى أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية يفخر بتأدية هذا الدور.

منافسات نهائية

ستقوم لجنة تحكيم مختصة بعد انتهاء مهلة التسجيل بمراجعة قوائم الفرق المسجلة وتقييمها أكاديمياً وفنياً بهدف اختيار الفرق المتأهلة، حيث سيتم اختيار ما بين ثلاثة وخمسة فرق سيمنح صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية كلاً منها مبلغ 275 ألف درهم للعمل على تطوير مشروعهم خلال عامين كاملين ومن ثم تنظم المنافسات النهائية لاختيار الفريق الفائز والذي سيحصل في نهاية المسابقة على 3.68 ملايين درهم.