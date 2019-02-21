شرطة أبوظبي تناقش مبادرات نشر التسامح والسعادة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ناقشت ورشة عصف ذهني لسفراء السعادة في شرطة أبوظبي مجموعة من المقترحات الهادفة لدعم مبادراتها لعام التسامح، وتعزيز مفهوم التسامح وربطه مع السعادة داخل المؤسسة الشرطية تحت عنوان «التسامح سر من أسرار السعادة».

وقالت الرائد وجدان علي المطيري مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بشرطة أبوظبي إن الورشة شهدت مشاركة كبيرة من قبل سفراء السعادة من مختلف المناطق الجغرافية للإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) في إطار رؤية تركز على تعزيز قيم التسامح بشكل مستدام في الأداء المهني للمؤسسة الشرطية.

وتحدثت في الورشة الملازم عفاف مبارك الجنيبي مدير فرع التحليل الاستراتيجي الخارجي في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، في محور السعادة، بينما استعرض الدكتور مخلد عليان الحوامدة المحاضر والمترجم القانوني بقسم المعهد المروري في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية محور التسامح.