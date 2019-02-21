افتتاح مخيم التسامح الشتوي التوعوي الأول في أم القيوين

Ⅶ أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، أن الإمارات تعد واحة أمن وأمان لكل من يقيم على أرضها، وهي سباقة في تطبيق كل ما يضمن المساواة والعدالة بين كل أفراد المجتمع، بغض النظر عن جنسياتهم أو أعراقهم أو دياناتهم.

جاء ذلك خلال افتتاح إدارة الدفاع المدني في أم القيوين مخيم التسامح الشتوي التوعوي الأول، تحت رعاية وحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وحضور الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، تحت عنوان «برزة التسامح»، وبحضور مديري الدوائر الاتحادية والمحلية بالإمارة والشركاء الاستراتيجيين للإدارة.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن افتتاح المخيم جاء بهدف تبنّي دعم ومبادرات الشركاء الاستراتيجيين لعام التسامح 2019 في الإمارة.