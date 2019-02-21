تعاون بين هيئة الأعمال الخيرية وكلية المدينة الجامعية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

وقعت هيئة الأعمال الخيرية وكلية المدينة الجامعية صباح أمس اتفاقية تعاون بهدف تفعيل التعاون والتواصل المشترك بين الجانبين.

اتفاقية

ووقع الاتفاقية عن الهيئة في مقر الكلية الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة، فيما وقعها عن كلية المدينة الجامعية عمران خان الرئيس التنفيذي للكلية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الجهتين.

تعاون

ورحب الدكتور الخاجة بالتعاون مع الكلية الذي سيفتح آفاقاً جديدة للعمل الخيري في إطار تبادل الأفكار وبحث المبادرات الخيرية لدعم طلاب العلم، مؤكداً أن الاتفاقية تعد خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود وإبراز القيمة المجتمعية المضافة في خدمة المجتمع وبما يحقق الرؤية المشتركة للطرفين وأهدافهما الإنسانية والاستراتيجية.