انتهاء تقييم الأفكار المشاركة في جائزة «ابتكر وارتقِ»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن انتهاء عملية تقييم الأفكار المبتكرة المشاركة في جائزة «ابتكر وارتقِ» الداخلية في دورتها الثانية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال فبراير الجاري، شهر الابتكار،.

جاء ذلك في إطار اجتماع مجلس أمناء جوائز التميز في دائرة القضاء، الذي انعقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وحضور المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي.

وأوضح المستشار العبري أن جائزة «ابتكر وارتقِ» جاءت استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في خلق بيئة عمل قائمة على ثقافة الابتكار، بهدف تحفيز العاملين لديها على صياغة وسائل وحلول ابداعية للتعامل مع التحديات اليومية التي تواجههم أثناء التطبيق العملي للخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدائرة، مشيراً إلى أن الجائزة تشكل جزءاً من بيئة عمل متكاملة تهدف إلى صياغة نظام قضائي وعدلي يلبي متطلبات مجتمع إمارة أبوظبي ويستجيب لخصوصيته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ومن جهة أخرى كان مجلس أمناء جوائز التميز في دائرة القضاء قد استعرض في اجتماعه الأخير آخر مستجدات برنامج الجائزة، حيث قدم عبد الله سيف زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، عرضاً لتفاصل المراحل التي تم إنهاؤها وصولاً إلى اختيار الأفكار الـ 5 الأكثر تميزاً.