جلسة عن دعم الملكية الفكرية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد المقدم الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي بقطاع التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، وأمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الابتكار هو جزء مهم من الملكية الفكرية والمحرك الرئيس الداعم للاقتصاد الوطني، وله دور مهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة «كيف تدعم الملكية الفكرية- مؤشر الابتكار»، التي قدمها المقدم الدكتور عبدالرحمن المعيني في اللقاء المعرفي الذي نظّمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بعنوان «الابتكار نحو الريادة»، وذلك ضمن إطار مبادرة المعرفة الحكومية.

واستعرض المعيني الإطار التنظيمي للابتكار الذي يعتمد على توفير بيئة تنظيمية وتشريعات محفزة، مع توفير إجراءات تسجيل براءات الاختراع، ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي في الدولة يواجه تحدي تسجيل براءات الاختراع.

وأكد حرص شرطة دبي على توصيل ثقافة الملكية الفكرية ونشرها في المجتمع، وكذلك نشرها عند الموظفين في القوة من أجل تحفيزهم على الإبداع والابتكار.

ودعا المعيني المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات إلى تعزيز طلبات التسجيل في براءات الاختراع، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد النفط سوف تعتمد على براءات الاختراع والتنمية المستدامة.