«الشارقة للبحوث» يناقش مستقبل الابتكار بالمدن الذكية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورشة عمل بعنوان: «برنامج رواد الابتكار»، بحضور ومشاركة ممثلين لعدد من الجهات الحكومية في الشارقة، ونخبة من الشخصيات القيادية والعلمية ورواد الأعمال والخبراء.

وشهدت الورشة مناقشات موسّعة حول آفاق تحديد مستقبل الابتكار في المدن الذكية، حيث تم إطلاع المشاركين على كيفية الجمع بين الابتكار والأعمال التجارية، من خلال تجربة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وإكسابهم المهارات الابتكارية الأساسية في عدة مواضيع كتكنولوجيا البيانات وإنشاء العناوين وتكنولوجيا الإنترنت وغيرها من المواضيع.

وتأتي هذه الورشة، بعد نجاح ورشة «مستقبل الابتكار وإطلاق مشروع المدن الذكية»، التي عقدت في وقت سابق من العام الماضي، واستكمالاً للتعاون والشراكة الاستراتيجية التي أطلقها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مع مؤسسة كاتابولت: تحالف مدن المستقبل، التابعة للحكومة البريطانية والمعنية بتطوير الخدمات المبتكرة والبنية التحتية، لتلبية الاحتياجات الذكية للمجتمعات.

وتهدف هذه الشراكة، لتعزيز التعاون المثمر بين المملكة المتحدة والشارقة، وتعزيز موقع المجمع على خريطة مؤسسات المستقبل، وسمعة مدينة الشارقة كمركز بحثي وتكنولوجي عالمي المستوى، بالإضافة لتحفيز واستقطاب الاستثمارات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والبحث والابتكار والمعرفة، كما جاء عنوان الورشة وتوقيتها ضمن المساعي الحثيثة التي يبذلها المجمع لدفع مسار التميز البحثي والتكنولوجي، وتحويل الشارقة إلى مركز عالمي للابتكار.