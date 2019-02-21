المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج دعم كفاءة الممارسين العامين في طب الأسرة، في مركز التدريب والتطوير في الشارقة، برعاية الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية،.

وحضور الدكتورة هيفاء فارس مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالإنابة ورئيس فريق العمل. وأطلقت الوزارة البرنامج في إطار مساعيها لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، والوصول إلى طبيب أسرة لكل ألف شخص، إيماناً منها بأهمية تأهيل الكوادر الطبية التخصصية ضمن جهودها المتواصلة لبناء الكفاءات الصحية وترسيخ الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز النظام الصحي بالدولة، وبناء نظم تعلّم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية، وبناء شراكات محلية وعالمية فاعلة.