«إسلامية دبي» تطلق خطة الوعظ الذكية

المصدر: دبي - وام

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خطة الوعظ الذكية لعام 2019 المنبثقة من مشروع تطوير برامج التوعية الدينية الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة في حقل الثقافة الإسلامية، مما يضمن تحسين جودة خدماتها، ورفع كفاءة مخرجاتها في خطوة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وذكرت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني في الدائرة: «إن خطة الوعظ الذكية لهذا العام صيغت بناءً على أُسس التخطيط الاستشرافي القائم على الفهم الصحيح لواقع الخطاب الديني، والتحليل الدقيق لمكونات وشرائح المجتمع، اعتماداً على أحدث المنهجيات التي تتسم بالشمولية والواقعية في محتوى الأنشطة والدروس الدينية.

كما راعت كل أَبعاد الأداء المؤسسي وكل أَطراف البيئة الداخلية والخارجية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري». ومن جانبه، أشار إبراهيم جاسم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني إلى أن خطة الوعظ الذكية تساهم بترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وأنها تعد نموذجاً للخطاب الديني الأصيل في حججه وبراهينه.

والتي تشتمل على موضوعات وعناوين دروس المساجد طوال عام 2019 موزعة على 53 أُسبوعاً، بحيث تم تخصيص ثلاثة دروس لكل أسبوع باستثناء شهر رمضان المبارك الذي تقدّم فيه الدروس بصفة يومية.