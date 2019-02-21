افتتاح مسجد أحمد الفطيم في هور العنز

المصدر: دبي- البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مسجد أحمد ماجد الفطيم بمنطقة هور العنز في دبي، وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، بُني على نفقة ماجد الفطيم؛ تثميناً وثواباً لروح ولده.

وجاء حفل الافتتاح بعد صلاة الظهر، بحضور بطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والإداريين. وجمهور كبير من المصلين. وقد بُني المسجد على الطراز المحلي المدبج بالأندلسي، وبمساحة كبيرة في منطقة تستوعب أكثر من 2000 من الرواد، بفئتيهم الذكور والإناث.

كما تجمّل المسجد قبة كبيرة، ومنارة سامقة، يصل ارتفاعها إلى 34 متراً طولياً، وقد جاور المسجد عدد من المرافق كسكن الإمام والمؤذن، وأحواض زراعية، ومرآب لوقوف سيارات روّاده من المصلين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة للوضوء، والتي شملت خدماتها أصحاب الهمم أيضاً.

ويشار إلى أنّ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هي الراعية الأولى للمساجد في الإمارة، وهي بدورها تشجّع جميع المتبرعين والبناة على تسليم مساجدهم إلى الدائرة، لتقوم الجهات المعنية فيها بواجب الاعتناء، وتوفير العاملين فيها على اختلاف تخصصاتهم، واستدامة الصيانة والمتابعة لبيوت الله على أكمل وجه؛ إرضاءً لله عز وجل، وحرصاً على راحة المصلين.