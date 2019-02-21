شرطة الظفرة تشارك بملتقى للتوعية بالمخاطر الصحية لخزانات المياه

المصدر: الظفرة - البيان

شاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي، في شرطة أبوظبي، في ملتقى بشأن المخاطر الصحية لخزانات المياه وبرادات مياه الشرب وأحواض السباحة، نظمته بلدية منطقة الظفرة بدائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وحث فريق المديرية على ضرورة التنظيف والتعقيم الدوري لخزانات مياه الشرب وتوفير الشروط والضوابط الصحية لضمان الحفاظ على سلامة المياه من أجل مجتمع آمن خلال مشاركته في الملتقى.

واستعرض الفريق رؤية شرطة أبوظبي حول التكامل في توفير الأمن والسلامة العامة لمختلف شرائح المجتمع.

ويهدف الملتقى إلى التوعية بالمخاطر الصحية لخزانات المياه.