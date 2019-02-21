محمد بن زايد يطلع على المشاريع التطويرية بـ«آيدكس»

المصدر: أبوظبي ـ وام

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زيارة عدد من الأجنحة الوطنية وأجنحة الشركات الأجنبية المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

واطلع سموه خلال الجولة على أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها الشركات العالمية وما تعرضه من معدات وتقنيات دفاعية. كما التقى سموه أسد الله خالد، وزير الدفاع في أفغانستان، ولين يوجين ناجبي، وزير الإعلام والشؤون الثقافية والسياحة في ليبيريا على هامش المعرض.

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