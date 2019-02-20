نقل الطفلة "لين" ضحية السقوط من الدور العاشر إلى مستشفى توام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

في استجابة إنسانية سريعة، نقلت الطفلة المصرية (لين) البالغة 19 شهراً، من مستشفى صقر في رأس الخيمة إلى مستشفى توام في العين، صباح أمس، على متن طائرة مروحية خاصة ومزودة بتجهيزات طبية متكاملة، وبرفقة فريق طبي متخصص.

وكانت الطفلة "لين" التي سقطت من نافذة الدور العاشر صباح يوم الأحد الماضي، لتستقر فوق احدى المركبات المتوقفة أسفل العمارة التي تقطن فيها أسرتها، وتصاب على اثرها بجروح وإصابات في أنحاء متفرقة من جسدها، صنفها الكادر الطبي في مستشفى صقر برأس الخيمة بالخطرة، قبل خضوعها لإجراء عملية جراحية لإنقاذها وإيقاف النزيف الداخلي بالمعدة، ونقلها للعناية المركزة، حيث شكلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فريق طبي مختص لإعداد تقرير بحالة الطفلة.