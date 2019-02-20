"طرق دبي" تستخدم "الروبوت" في تنظيف محطات المترو

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت هيئة الطرق والمواصلات باستخدام روبوت يتولى مهمة تنظيف محطات المترو، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تبني تجربة فريدة تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وبما يجسّد الغاية الاستراتيجية الأولى المتمثلة بـ "دبي الذكية".

وقال محمد حسن الأميري، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في الهيئة: إن استخدام الروبوت لتنظيف محطة الاتحاد للمترو هو بمثابة خطوة تجريبية أولى عالمياً في مجال تنظيف محطات المترو بهذه التقنية، على أن يتم تطبيق المشروع في حال نجاح هذه التجربة على نطاق أوسع في محطات أخرى، موضحاً أن الروبوت يتسم بالفعالية والكفاءة العالية، وهو مصمم بأسلوب تقني وفق معايير عالمية، بحيث يمكن الاستفادة منه في التقليل من استخدام المياه اللازمة للتنظيف التقليدي مع توفر قدرة كبيرة على التعقيم، إذ تتم برمجتها مسبقاً على عمليات وأنماط تنظيف الأرضيات لتقوم بالعمل بشكل آلي دون الحاجة إلى التدخل البشري، باستثناء بعض الخطوات المحدودة والبسيطة، مثل إضافة المياه والبرمجة، كخطوة تحضيرية لعمل الروبوت، وإنه يمكن تعديل البرمجة ليتمكن الروبوت من تنظيف أرضيات وطوابق معقدة التصميم.

وأضاف: إن الروبوت يمتلك عدداً من الحسّاسات وسونار (لاقط) يُسّهل من مهمته بالتنقل بين المساحات والكشف عن المعوقات، بالإضافة إلى تجنب الاصطدام بها، وإن هذه الحساسات تعمل بالليزر وتغطي مع السونار دائرة قطرها 360 درجة، كما أنه يتميز بالحجم المناسب للاستخدام في الأماكن العامة بسهولة ودون التسبب بإزعاج لمرتادي محطات المترو، إذ لا تزيد أبعاده على 135 سم للطول و90 سم للعرض مع ارتفاع يبلغ 128 سم، ويتسع خزان المياه لـ 90 ليتراً من المياه، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دائماً لتطويع التكنولوجيا وأحدث التقنيات لخدمة المجتمع ومرافقه.