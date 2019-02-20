محمد بن زايد يلتقي وزيري الدفاع الأفغاني والإعلام الليبيري

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ كلاً على حده في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ــ أسد الله خالد وزير الدفاع في جمهورية أفغانستان الإسلامية ولين يوجين ناجبي وزير الإعلام والشؤون الثقافية والسياحة في جمهورية ليبيريا رئيس الوفد المشارك اللذين يزوران البلاد حاليا للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2019 ".

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيفي البلاد وتبادل معهما الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلديهما وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة .