توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا ورطبا خلال الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

حركة الرياح تكون شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س.

الموج في الخليج العربي يكون مضطربا ويصبح متوسطا ظهرا .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 03:31 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:56.

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج متوسطا ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 17:05والجزر الثاني عند الساعة 05:44.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 90 40

دبي 24 18 85 35

الشارقة 25 15 85 35

عجمان 24 18 85 35

أم القيوين 25 14 85 40

رأس الخيمة 24 16 90 30

الفجيرة 26 19 65 20

العين 25 13 90 40

ليوا 25 13 95 45

الرويس 23 16 90 50

السلع 23 17 90 40

دلما 22 16 85 50

طنب الكبرى 21 17 80 50

طنب الصغرى 21 17 80 50

أبو موسى 22 18 85 50