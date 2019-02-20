19.7 مليار درهم قيمة صفقات «أيدكس» و«نافدكس» 2019 خلال أربعة أيام

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن اليوم في ختام اليوم الرابع لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس 2019» عن توقيع صفقات بقيمة وصلت إلى 2.78 مليون درهم، وتوزعت العقود المبرمة على 7 شركات دولية و22 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة خلال أربعة أيام إلى حوالي 19.65مليار درهم.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس» خلال مؤتمر صحفى أمس بحضور العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري « نافدكس» إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الرابع للمعرض بلغت 1.994 مليار درهم ، تضمنت التعاقد مع شركةKaman Precision الأميركية لشراء فيوز من نوعFMU-152 لصالح القوات الجوية بقيمة 1.19 مليار درهم ، والتعاقد مع شركة Alliat Tchsystem الأميركية لشراء نظام الاستشعار لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 74.9 مليو درهم، والتعاقد مع شركةJoint Stock الروسية لعقد تطوير ناقلات BMP-3 لصالح القوات البرية بقيمة 7.3 مليون درهم إلى جانب التعاقد مع شركة «نكستر سيستم» الفرنسية لتقديم الاسناد الفني وتوريد قطع غيار وإصلاح واسناد فني للدبابة لوكليرك لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 516 مليون درهم.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية التعاقد مع شركة Deffence Conseil الفرنسية لتوفير عسكريين فرنسيين لتقديم الاستشارات الفنية والتدريب وتقديم خدمات الإصلاح والصيانة للدبابات القتالية اللوكليرك والعربات المدرعة وآليات هندسة الميدان لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 45.7 مليون درهم ، بالإضافة إلى التعاقد مع شركةINDUML الكولومبية لشراء جسم قنابل من نوع MK-81-MK-82 وفيوزات مقدمة ومؤخرة لصالح القوات الجوية بقيمة 150.4 مليو درهم، والتعاقد مع شركة Ultrta Slectonics لشراء أجهزة التشفير لصالح القوات البحرية بقيمة 9.1 مليون درهم .



من جانبه، أفاد العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 787.7 مليون درهم، شملت التعاقد شركة الفهد للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة الأنظمة الأمنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة وصلت إلى 6.6 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة الفتان لاستئجار معدات بحرية لصالح جهاز حناية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 44.6 مليون درهم ، والتعاقد مع شركةAtlas Security لشراء خدمات صيانة أنظمة أمنية لوحدات القوات المسلحة بقيمة 630 ألف درهم، والتعاقد مع شركة IGG لشراء أنظمة ملاحة لآليات النمر لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة ذاتها لشراء ذخائر خفيفة لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة توزعت على عقدين الأول بمبلغ 77.9 مليون درهم والعقد الثاني بمبلغ 17 مليون درهم .

كما تضمنت العقود المبرمة مع الشركات المحلية في اليوم الرابع التعاقد مع شركة الصحراء جروب لخدمات نقل مواد وآليات لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 3.6 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة Emirates For Universal Tyers لتقديم الاسناد الفني لإطارات آليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 45 مليون درهم، والتعاقد مع شراءElectrical ALAberah لتركيب الأنظمة الأمنية لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 2.3 مليون درهم، والتعاقد مع شركةEmirates Deffence Technology لشراء كاسحات الألغام لصالح القوات المسلحة بقيمة 13 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Emirates Telecommunication لشراء وتركيب محطات راديو لسلاح الإشارة بقيمة 37 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Gulf Aero Space لشراء ذخائر متنوعة لصالح القوات الجوية بقيمة 44.7 مليون درهم.

وجرى التعاقد أيضا مع شركةRohde &Schwarz لتقديم خدمات الصيانة لصالح القوات المسلحة بقيمة 17.7 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة Site Technology Limited لصيانة الشبكات الالكترونية لصالح سلاح الإشارة بقيمة 15.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركةTridles & Machine لتقديم الإسناد الفني لصيانة وإصلاح وتوريد قطاع غيار آليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 20 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة Trust International لتقديم الإسناد الفني لنقالة الجنود BMP-3لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 300 ألف درهم ، والتعاقد مع شركة AL Ain Fani Weapon لتقديم المساندة الفنية للأسلحة الخفيفة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 5 مليون درهم .

كما تم التعاقد مع شركة Three Dimension لتجهيز وإدارة مركز اللياقة البدنية لصالح هيئة الخدمة الوطنية بقيمة 14 مليون مليون، والتعاقد مع شركةCondor Medical Waste Treatment لتقديم خدمات ومعالجة النفايات الطبية لصالح سلاح الخدمات الطبية بقيمة 2.4 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Knowledge Point Educational لتقديم خدمات استشارية وإعداد الدراسات لوحدات القوات المسلحة بقيمة 80,000,000درهم ، والتعاقد مع شركة خالد فرج لخدمات النقل البحري لصالح قيادة القوات البحرية بقيمة 25.3 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Emirates Aviation لتوفير قطع غيار وإصلاح الرادارات لصالح القوات الجوية بقيمة 8 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة Emirates General Transport لخدمة استئجار السيارات لصالح سلاح الصيانة العامة بقييمة 36 مليون درهم.

وتعليقاً على الصفقات المبرمة خلال اليوم الثالث، قال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" أن معرضي «أيدكس 2019» و«نافدكس 2019»: إن احتضان الفعاليات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يؤكد على المكانة العالمية والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي . كما أن سياسة الانفتاح على العالم التي تتبناها دول الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي صاحبت الثورة العلمية والتكنولوجية وخصوصا في القطاعات الدفاعية والأمنية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال الصفقات والشراكات المبرمة مع نخبة من كبريات الشركات والمؤسسات العسكرية المحلية والإقليمية والدولية.

